ಭೂಮಿಕಾ: ಸಮಯದ ಪರಿಪಾಲನೆಗೆ ಬುಲೆಟ್ ಜರ್ನಲ್

ಇಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಸಮಯಪಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಇರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಾಯ ಎಂದರೆ 'ಬುಲೆಟ್ ಜರ್ನಲ್'. ಅರೆ, ಇದೇನಿದು ಎಂದು ಕೇಳುವಿರಾ? ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜರ್ನಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲ್ಯಾನರ್. ಯಾವ ದಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಚಿತ್ರಗಳು, ಡೂಡಲ್ಸ್, ಸ್ಟಿಕರ್ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ ಆ ಪುಟ ಆಕರ್ಷಕವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ 'ನಾವು ಬರೆದ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು' ಎನ್ನುವ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗವಿರುವ ಜರ್ನಲ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನೋಡಿಯೇಬಿಡೋಣ.

ಜರ್ನಲ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳು ಹೀಗಿರಲಿ:

ಇಂಡೆಕ್ಸ್- ಯಾವ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂದು ಬರೆಯುವುದು.

ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್- ಆ ವರ್ಷದ ಹಾಗೂ ತಿಂಗಳಿನ ಮುಖ್ಯ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬಹುದು. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ, ಹಬ್ಬಹರಿದಿನ, ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ...

ಮಾಸಿಕ ಗುರಿ– ಆ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಹವ್ಯಾಸಗಳು.

ವಾರದ ಗುರಿ– ಆಯಾ ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿಡಿ.

ದೈನಂದಿನ ಗುರಿ- ಆ ದಿನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಡುಗೆ, ಸಾಮಾನಿನ ಪಟ್ಟಿ, ಓದಬೇಕಾದ ಪುಸ್ತಕ, ನೋಡಬೇಕಾದ ಚಲನಚಿತ್ರ, ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬರೆಯಬಹುದು.

ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಉಪಯುಕ್ತ. ಅಂದರೆ, ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು.

ಮೂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್- ಆ ದಿನದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವುದು.

ಸ್ಲೀಪ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್- ನಮ್ಮ ನಿದ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವುದು.

ನೀರು, ಆಹಾರ- ಆ ದಿನ ನಾವು ಎಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದೆವು ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿದೆವು ಎಂದು ಬರೆಯುವುದು.

ಯೋಗ, ವ್ಯಾಯಾಮ– ಅಂದು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದೆವು ಎಂದು ಬರೆಯುವುದು.
ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬರೆದ ಮೇಲೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಡೈರಿ ಬರೆಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಮೀಸಲಿಡಿ. ಅಂದಂದು ಪ್ರಮುಖ ಎನಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು. ಆ ದಿನ ಕಲಿತ ವಿಷಯಗಳು, ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.

ಆಕರ್ಷಕ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ?

ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅಲಂಕರಿಸಬಹುದು. ಇದೇ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜರ್ನಲ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಬೇಡ. ಆ ದಿನವನ್ನು 'ಲೇಜಿ ಡೇ' ಎಂದು ಕರೆಯಿರಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಆಗತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ
ವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ತಪ್ಪಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಹಿಡಿತ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಉಪ