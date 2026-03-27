ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಾಧಕಿಯರು: ಜಾನು... ಗೊಂಬೆ ಕಲಾವಿದೆ ನಾನು

.ಎಸ್.ಸುಧೀಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್
ಇ.ಎಸ್.ಸುಧೀಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್
Published : 27 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 19:33 IST
Last Updated : 27 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 19:33 IST
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಾಧಕಿಯರು: ಜಾನು... ಗೊಂಬೆ ಕಲಾವಿದೆ ನಾನು

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದೆ ಜಾನು ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿರೋಧಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು, ವಿನೂತನ ಮಾತನಾಡುವ ಗೊಂಬೆ ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಸಾಧಕಿ.
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಹಾದಿ
ರಾಯಚೂರಿನ ಸಿರವಾರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜಾನು, ಲಿಂಗತ್ವ ಗುರುತಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಕಟು ಟೀಕೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮನೆ ತೊರೆದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಜಾನು, ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯ ಹಾದಿ ತುಳಿಯದೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಮೆಹಂದಿ ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವಂತ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.
ಕಲೆಯ ಮರುಹುಟ್ಟು - ವೆಂಟ್ರಿಲಾಕಿಸಂ
ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಮಾತನಾಡುವ ಗೊಂಬೆ ಕಲೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಸಾಧಿಸಿದರು.
ಅವಂತಿಕಾಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ತಮ್ಮ ಗೊಂಬೆ 'ಆವಂತಿಕಾ' ಜತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ, ತಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟರು.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದ ಜಾನು, ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ಮೊದಲ 'ಮಾತನಾಡುವ ಗೊಂಬೆ ಕಲಾವಿದೆ' ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
4000
ಮನೆ ತೊರೆದಾಗ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ
80,000
ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
2025
ಪ್ರಶಸ್ತಿ/ದಾಖಲೆಯ ವರ್ಷ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
womenPrajavani Sadhakiyaru

