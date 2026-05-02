ಭೂಮಿಕಾ ಅಂಕಣ: ಕೆಲಸ ನನ್ನದು ಸಂಬಳ ಅವರದು!

<blockquote>ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ, ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸಿ, ಕೈತುಂಬಾ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಎಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ತಮ್ಮಿಷ್ಟದಂತೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ? ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಅಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಾಪಕಿಯರು ನಡೆಸಿರುವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ!</blockquote>.<p>ಯಶೋದಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ಖುಷಿ ಅವರದು. ಒಳ್ಳೆಯ ವೇತನವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ, ತಾವು ದುಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಹಲವಾರು ತಕರಾರು. ಹಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವರ ಪತಿಯೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಹೋದರೆ, ಮನೆಯವರ ಚುಚ್ಚುಮಾತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ವೃತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿ ದಶಕ ಕಳೆದರೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಇದು ಯಶೋದಾ ಒಬ್ಬರ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೇ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಷ್ಟೋ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಹಣದ ಖರ್ಚಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ; ಕೈತುಂಬಾ ಸಂಬಳ, ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ತಂದುಕೊಡುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ನಂಬಿಕೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ನಡೆಸಿದ ‘ಸಬಲೆ, ಆದರೆ ಶೋಷಿತೆ’ (ಎಂಪವರ್ಡ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯಿಟೆಡ್) ಎಂಬ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯು ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಚೇರಿಯ ಒತ್ತಡವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವ ‘ಅದೃಶ್ಯ’ ಆರ್ಥಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನೂ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈ ವರದಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿಂಸೆ ಎಂದರೆ ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಭೀಕರವಾದ ಹಿಂಸೆ. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 25ರಿಂದ 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಸಂಗಾತಿ ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><strong>ಆರ್ಥಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮುಖಗಳು</strong></p><p>ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಆರ್ಥಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯವು ಬರೀ ಹಣವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ; ಇದು ಹಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ:</p>.<p><strong>1 ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಗಾವಲು:</strong> ಮಹಿಳೆಯು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಮನೆಯವರು ನಿರಂತರ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಕೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅವಳ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p><strong>2 ನಿರ್ಧಾರದ ಹಕ್ಕಿನ ಹರಣ:</strong> ಮನೆಯ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p><strong>3 ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೂ ಸಂಕಟ:</strong> ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಬಟ್ಟೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೂ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮನೆಯವರ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರದು.</p>.<p><strong>4 ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್:</strong> ‘ಕುಟುಂಬದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ’ ಅಥವಾ ‘ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಆಕೆಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪರಾವಲಂಬಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.</p>.<p><strong>ಆರ್ಥಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಪನ</strong></p><p>ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಪನ (ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಸ್ಕೇಲ್) ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ 22 ಅಂಶಗಳ ಹೊಸ ಮಾಪನವನ್ನು ಒಂದು ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಈ ಮಾಪನದ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರು, ತಾವು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಹೂಡಿಕೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಗೋಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಹಿಳೆಯ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ಈ ಮಾಪನ ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮಾಪನ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ:</p><p>1. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ನನ್ನ ಖರ್ಚುವೆಚ್ಚಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ.</p><p>2. ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನನಗಿಲ್ಲ.</p><p>3. ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬಹುತೇಕ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.</p><p>4. ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳೂ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p><p>5. ನನ್ನ ದುಡಿಮೆಯ ಹಣವನ್ನು ನನಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನನಗಿಲ್ಲ.</p><p>6. ಅಗತ್ಯ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.</p><p>7. ನನ್ನ ದುಡಿಮೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಮನೆಯ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕೊಡುವಂತೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>8. ನನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುತ್ತಾರೆ.</p><p>9. ನನಗೆ ಕೈತುಂಬಾ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ನನಗಿದೆ.</p><p>10. ನನ್ನನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ಹಣವನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.</p><p>11. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣ ಉಳಿಸಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.</p><p>12. ನನ್ನ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ.</p><p>13. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನನಗೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ.</p><p>14. ನನಗಾಗಿ ನಾನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಇತರರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.</p><p>15. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸುವಂತೆ ಕುಟುಂಬದವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಾರೆ.</p><p>16. ನನ್ನ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ.</p><p>17. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ವಿಪರೀತ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಗುಣದಿಂದ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇವೆ.</p><p>18. ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ.</p><p>19. ನನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ನನ್ನ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>20. ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ವ್ಯಯಿಸಲು ಸಹ ನಾನು ಅನುಮತಿ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ.</p><p>21. ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ನನಗೆ ಮುಜುಗರವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>22. ನನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><strong>ಆಕೆ ಸಿಇಒ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಯಾಪೈಸೆಯಿಲ್ಲ!</strong></p><p>ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದದ ನಡವಳಿಕೆ. ಅಧೀನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಆಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ. ಮನೆಯಿಂದ ಕಚೇರಿಗೆ ಕರೆತರಲು, ವಾಪಸ್ ಬಿಡಲು ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕಾರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಒಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಹೊರಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ. ಅರ್ಧದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಕೈಕೊಡುತ್ತದೆ. ಡ್ರೈವರ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ‘ಮೇಡಂ, ಇದು ರಿಪೇರಿ ಆಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯುವುದು ಬೇಡ. ನೀವು ಕ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟುಬಿಡಿ’. ಆ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸಿಇಒ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳುವುದೆಂದು ತೋಚದೆ ತಡಬಡಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಆಕೆಯ ಬಳಿ ಹಣವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ!</p><p>‘ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಆಫೀಸ್ ಕ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ನೀನು ಬರುವುದು, ಇನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಡಬ್ಬಿ ಕೊಂಡೋಗಿರುತ್ತಿ. ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ದುಡ್ಡು ಯಾಕೆ ಬೇಕು’ ಎನ್ನುವ ಪತಿ, ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತಲೇ ಬಿಡಿಗಾಸೂ ಬಿಡದಂತೆ ವಸೂಲು ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಕೆಯ ಪಾಸ್ಬುಕ್, ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲದರ ಬಳಕೆದಾರ ಅವನೇ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಕೊಡಲು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಾನೇ ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕು? ಹೆಸರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕೈತುಂಬಾ ಸಂಬಳ, ಆದರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಒಂದಿನಿತೂ ಇಲ್ಲ.</p><p>ಇದು ಯಾವುದೋ ಚರ್ವಿತಚರ್ವಣ ಕತೆಯಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದ ನೈಜ ಪ್ರಕರಣ. ಇದನ್ನು ಓದಿದ ದೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಸ್ಮಿತಾ ಫಿಲಿಪ್ ಅವರ ಮನ ಕಲಕಿತು. ಇಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ಅವರ ಕಳಕಳಿಯೇ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು.</p>.<p>ಭಾರತೀಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಧಿಕಾರವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಪುರುಷರ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯು ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ‘ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಿರೋಧಿ’ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ವಾತಾವರಣವು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಾನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರೂ ತನಗಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ದೂಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬರೀ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವಂತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣವು ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದಷ್ಟೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಗಳಿಸಿದ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳೆ ನಿಜವಾದ ಸಬಲೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಇಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಈ ವರದಿಯು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಕೈಗೆ ಹಣ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಲದು, ಆ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸುವ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನೂ ನೀಡಬೇಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p><strong>ಲೇಖಕಿಯರು: ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು</strong></p>. 