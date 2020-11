ಮಗುವನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೈನಿಕನ ನಕಲಿ ಚಿತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚೀನಾ

ಸಿಡ್ನಿ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ): ಚೀನಾದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೈನಿಕನ ಚಿತ್ರವು ನಕಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, 'ಇದು ಅಸಹ್ಯಕರ' ಎಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ರವನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದ ಮಗುವಿನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸೈನಿಕರೊಬ್ಬರು ಚಾಕು ಹಿಡಿದಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚೀನಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ವಕ್ತಾರ ಲಿಜಿಯಾನ್ ಜಾವೋ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

'ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸೈನಿಕರು ನಡೆಸಿರುವ ಅಫ್ಗಾನ್‌ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಕೈದಿಗಳ ಹತ್ಯೆಯಿಂದ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಾವು ಕರೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ,' ಎಂದು ಲಿಜಿಯಾನ್‌ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

Shocked by murder of Afghan civilians & prisoners by Australian soldiers. We strongly condemn such acts, &call for holding them accountable. pic.twitter.com/GYOaucoL5D

