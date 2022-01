ಅಮೆರಿಕನ್ನರನ್ನು ಮೂರ್ಖರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಬೈಡನ್‌: ಎಲೊನ್‌ ಮಸ್ಕ್‌

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್‌ ಅವರು ಅಮೆರಿಕನ್ನರನ್ನು ಮೂರ್ಖರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ‘ಟೆಸ್ಲಾ’ದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ (ಸಿಇಒ) ಎಲೊನ್‌ ಮಸ್ಕ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೈಡನ್‌ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಜನಲರ್‌ ಮೋಟರ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಡ್‌ ಮೋಟರ್ಸ್‌ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. 1.75 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ ಮೊತ್ತದ ‘ಬಿಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಟರ್’ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಜನಲರ್‌ ಮೋಟರ್ಸ್‌ ಸಿಇಒ ಮೇರಿ ಬಾರ್ರಾ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಡ್ ಸಿಇಒ ಜಿಮ್ ಫಾರ್ಲೆ ಅವರನ್ನು ಬೈಡನ್‌ ವೈಟ್ ಹೌಸ್‌ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು.

Biden is treating the American public like fools

— Elon Musk (@elonmusk) January 27, 2022