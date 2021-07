ಹವಾಯಿ: ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗೊ ವಿಮಾನ ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್,ಇಬ್ಬರ ರಕ್ಷಣೆ

ಹೊನೊಲುಲು: ಹವಾಯಿ ಕರಾವಳಿಯ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಿಮಾನವೊಂದು ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ.

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಅಮೆರಿಕದ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊನೊಲುಲುವಿಗೆ ಮರಳುವ ವೇಳೆ ಬೋಯಿಂಗ್ 737 ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಿಮಾನದ ಎಂಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೈಲಟ್‌ಗಳು ತಕ್ಷಣ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.

A 737-200 cargo aircraft operated for Transair by Rhoades Aviation made an emergency landing in the water near Honolulu after reportedly suffering engine trouble. The FAA reports that both crew members have been rescued. ADS-B data is available at https://t.co/lsdJ4WlkHy pic.twitter.com/8D71tEQ3wy

— Flightradar24 (@flightradar24) July 2, 2021