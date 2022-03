ಪುಟಿನ್ ಜೊತೆ ಜಗಳ: ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಹಾಗೂ ಟೆಸ್ಲಾ ಸಿಇಒ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ!

ಹೌದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿರುವ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಆಗಾಗ ಎಡವಟ್ಟುಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರು ಉಕ್ರೇನ್–ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಲು ಹೋಗಿ ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.

ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಿರುವ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಎಲೋನಾ ಮಸ್ಕ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ, ಕಳೆದ ಮಾ.14 ರಂದು ಮಸ್ಕ್ ಅವರು ಚೆಚೆನ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ, ಪುಟಿನ್‌ಗೆ ಅವರ ಕರಡಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆ ತಾ ಎಂದು ಪೋಟೊ ಹಾಕಿ ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ಚೆಚೆನ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಂಜನ್ ಕದಿರೋವ್ ಅವರು, ಮಸ್ಕ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪುಟಿನ್‌ರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮೊದಲು ಗನ್ ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. ಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮೊದಲು ಕಲಿಯಿರಿ ಎಂದು ಮಸ್ಕ್‌ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Thank you for the offer, but such excellent training would give me too much of an advantage.

If he is afraid to fight, I will agree to use only my left hand and I am not even left-handed.

Elona

