ಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಿಸಿದ್ದ ಪೈಲಟ್‌ ಚಕ್‌ ಯೇಗರ್‌ ನಿಧನ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಮಾನ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ವಾಯುಪಡೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಚಕ್‌ ಯೇಗರ್‌ (97) ಸೋಮವಾರ ನಿಧನರಾದರು. ಟೆಸ್ಟ್ ಪೈಲಟ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಅವರು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಯೇಗರ್‌ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪತಿಯ ಸಾವಿನ ವಿಷಯ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಸಾವಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ.

‘ಅಮೆರಿಕದ ಮಹಾನ್‌ ಪೈಲಟ್‌, ಶಕ್ತಿ, ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ದೇಶಪ್ರೇಮದ ಪರಂಪರೆಗಾಗಿ ಅವರು ಎಂದೆಂದೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

World War II ace. Aviation pioneer. A giant within the Air Force.

Join us in celebrating the extraordinary life and mourning the loss of Brig. Gen. Chuck Yeager. May he rest in peace and his legacy live on forever. pic.twitter.com/gJ0113M5ge

— U.S. Air Force (@usairforce) December 8, 2020