ರಷ್ಯಾ–ಉಕ್ರೇನ್‌ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಶಾಂತಿ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಸಾರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ವೈರಲ್‌

ಉಕ್ರೇನ್‌ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲೇ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳು, ವಿಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಇಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳು, ವಿಡಿಯೊಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್‌–ರಷ್ಯಾ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಹೊದ್ದಿರುವ ಯುವಕ, ಯುತಿಯ ಫೋಟೊ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಉಕ್ರೇನ್‌ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಹೊದ್ದಿರುವ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯ ಫೋಟೊವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಪ್ರತೀಕ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

Poignant: A man draped in the Ukrainian flag embraces a woman wearing the Russian flag. Let us hope love, peace & co-existence triumph over war & conflict. pic.twitter.com/WTwSOBgIFK

