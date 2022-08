ಗಾಜಾ ಮೇಲೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಇಸ್ರೇಲ್

ಜೆರುಸಲೇಮ್‌: ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಶುಕ್ರವಾರ ಗಾಜಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ವಾಯುದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸೇರಿ ಕನಿಷ್ಠ ಏಳು ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟು, 40 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತರ ಪೈಕಿ ಗಾಜಾ ಕಮಾಂಡರ್‌ ತೈಸೀರ್‌ ಅಲ್‌–ಜಬಾರಿ ಸಹ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್‌ ಜಿಹಾದ್‌ ಸಂಘಟನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹಿರಿಯ ಉಗ್ರನ ಬಂಧನದ ನಂತರ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್‌ ಜಿಹಾದ್‌ ಉಗ್ರ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ವಾಯುದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್‌ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Following the direct threats posed by the Palestinian Islamic Jihad in Gaza, the IDF is currently striking in the Gaza Strip.

A special situation has been declared on the Israeli home front. Details to follow.

— Israel Defense Forces (@IDF) August 5, 2022