ಜೆರುಸಲೇಂ: 4 ವರ್ಷದ ಮಗುವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಯೊ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. 1989ರ ಬಳಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

ಸರ್ಕಾರವೇ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ನಡೆಸುವ ಪೋಲಿಯೊ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದ ವೇಳೆ, ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಸದ್ಯದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ವೈರಸ್‌ನ ರೂಪಾಂತರ ತಳಿಯಾಗಿದೆ. ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳದವರಿಗೂ ರೋಗ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ, ಅಭಿಯಾನಗಳ ಸಂದರ್ಭ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳದವರಿಗೆ, ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

First case of polio in Israel since 1989, a 4 yr old child who was not vax'd against this horrible viral infection! I have treated post polio pts throughout my career.Why would you not vax against it?

— Truth is Reality (@TruthisReality1) March 7, 2022