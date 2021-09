ಅರ್ಮೇನಿಯಾ, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಸಚಿವ ಜೈಶಂಕರ್‌

ದುಶಾಂಬೆ: ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಇರಾನ್, ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಮತ್ತು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ ದೇಶಗಳ ಸಹವರ್ತಿ ನಾಯಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನೆಯ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ (ಎಸ್‌ಸಿಒ) ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿರುವ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಸಹವರ್ತಿ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸವಾಲುಗಳ ಎದುರಿಸುವ ಹಾಗೂ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು.

ಓದಿ: ಪೂರ್ವ ಲಡಾಖ್: ಎಲ್‌ಎಸಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಭಾರತ–ಚೀನಾ ಒಪ್ಪಿಗೆ

‘ಎಸ್‌ಒಸಿ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಹೊಸೈನ್ ಅಮೀರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹಿಯಾನ್‌ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಂತಸ ತರಿಸಿದೆ‘ ಎಂದು ಜೈಶಂಕರ್ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸವಾಲುಗಳ ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಈ ವೇಳೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು’ ಎಂದು ಅವರು ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

An exchange of courtesies- and perspectives- with President Raisi of Iran before the start of the SCO Summit. pic.twitter.com/2bdOymeKdv

An exquisite performance by @PracheePaandya and group in the gala concert at the SCO Summit in Dushanbe.

The audience reaction said it all. pic.twitter.com/TSmLgFkQr3

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) September 16, 2021