ಟ್ರಂಪ್‌ ಕೋವಿಡ್‌ ನಿಭಾಯಿಸಿದ ರೀತಿ ಅಮೆರಿಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ವೈಫಲ್ಯ: ಕಮಲಾ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ ಡಿಸಿ: ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಕೋವಿಡ್‌–19 ಅನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ ರೀತಿ ಅಮೆರಿಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಈ ವರೆಗಿನ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವೈಫಲ್ಯ ಎಂದು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್‌ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಡುವಿನ ಚರ್ಚೆಯು ‘ಉತಾಹ್‌’ ನಗರದ ‘ಸಾಲ್ಟ್‌ ಲೇಕ್‌ ಸಿಟಿ’ಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಸೆನೆಟರ್‌ ಕೂಡ ಆಗಿರುವ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ ಮತ್ತು ಸದ್ಯ ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಕೋವಿಡ್‌ ಟಾಸ್ಕ್‌ಫೋರ್ಸ್‌ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೈಕ್‌ ಪೆನ್ಸ್‌ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಚರ್ಚೆಯ ವೇಳೆ ಕೋವಿಡ್‌–19 ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ ಅವರು ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದರು.

‘ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಲಸಿಕೆ ಲಭ್ಯವಾದರೆ, ಅದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನೂ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇಶದ ಉನ್ನತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಡಾ. ಆಂಥೋನಿ ಫೌಸಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ,’ ಎಂದು ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ ಹೇಳಿದರು.

ಇದರಿಂದ ಕೆರಳಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮೈಕ್‌ ಪೆನ್ಸ್‌, ‘ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಲಸಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಬಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ,’ ಎಂದು ಪೆನ್ಸ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಇನ್ನು, ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ ಮಾತನಾಡಿದ ರೀತಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್‌ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜೋ ಬೈಡನ್‌ ಅವರು ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ,’ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

.@KamalaHarris, you made us all proud tonight.

— Joe Biden (@JoeBiden) October 8, 2020