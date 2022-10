ಬೆಂಗಳೂರು: ಜರ್ಮನಿಯ ಫ್ರಾಂಕ್‌ಫರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಟ ಲುಫ್ತಾನ್ಸಾ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್‌ನ ವಿಮಾನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಟರ್ಕಿಯ ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮಾಣಿಕರು 24 ತಾಸಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸಿದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಲುಫ್ತಾನ್ಸಾ, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರಮಾಣಿಕರು ತಮಗೆ ಎದುರಾದ ತೊಂದರೆ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರಿಗೂ ನೆರವು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಔಷಧಿ ಕೂಡ ದೊರಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

@lufthansa worst ever service from Lufthansa, stranded in Istanbul airport for 18+ hours..elderly people, babies..everyone struggling ! You promised hotels, quick resolution..but NOTHING! #emergency LH754 pic.twitter.com/mVSDfAIryX — Jibin John (@jibinjohn) October 19, 2022

ಸುಮಾರು 30 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಲುಫ್ತಾನ್ಸಾದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸಂವಹನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆ ಅಂಥ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾದ ಸಮಯದ ಕುರಿತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಯಾತ್ರಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೇಳಿದರು.

ಮಂಗಳವಾರ ಫ್ರಾಂಕ್‌ಫರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಹೊರಟ ಎಲ್‌ಎಚ್ 754 ವಿಮಾನವು ಮರುದಿನ ಭಾರತವನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಮಾನ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ ಒಂದು ತಾಸಿನೊಳಗೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ಈಗ 24ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಾಸು ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

Can't believe how @lufthansa takes Indian customers for granted. My Frnkfurt-Blore flight landed last evening 7pm in Istanbul for medical emergency. 17 hours later - no hotel, no staff, no explanation, 300 passengers stranded, no info whatsoever. @AmbAckermann @GermanCG_BLR — Ricky Kej (@rickykej) October 19, 2022