ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ: ಉಗಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ; 9 ಸಾವು

ಕಂಪಾಲಾ: ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶವಾದ ಉಗಾಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಉಗಾಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

. @Lukowoyesigyire "The Katwe Territorial Police are investigating an incident of rash and neglect that occurred at a New Year's Eve event at the Freedom City Mall Namasuba and resulted in the deaths of nine people, including several juveniles"

