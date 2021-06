ಟೇಲ್‌ ಅವೀವ್‌: ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯೊಂದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್‌ ಜಜೀರಾ ಪರ್ತಕರ್ತೆ ಗಿವಾರ ಬುಡೆರಿ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಭಾನುವಾರ ಬಂಧಿಸಿದರು. ಘಟನೆ ಖಂಡಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ರಕರ್ತೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

This is the moment Israeli police arrested and assaulted Al Jazeera's Givara Budeiri, who was covering a demonstration in Sheikh Jarrah.

Her arrest drew sharp condemnation from press freedom advocates and media watchdogs ⬇pic.twitter.com/bvwxH7QapX

— Al Jazeera English (@AJEnglish) June 6, 2021