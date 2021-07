ಭಾರತೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಅಪಹರಣದ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ: ಮೆಹುಲ್ ಚೋಕ್ಸಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಡೊಮಿನಿಕಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದು ಆಂಟಿಗುವಾ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬುಡಗೆ ಮರಳಿರುವ ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮೆಹುಲ್‌ ಚೋಕ್ಸಿ, ಭಾರತೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ 'ಅಪಹರಣ ಯತ್ನ'ದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹13,500 ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೆ ಎಂದಿರುವ ಚೋಕ್ಸಿ, ಆಂಟಿಗುವಾದಲ್ಲೇ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಅಪಹರಣದ ಬಳಿಕ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ನಾನು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನುಮಾನವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಪಹರಿಸುವ ಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂಸೆಯು ನನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಗಾಧ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಶಾಶ್ವತ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಿದ ನಂತರ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ನನ್ನನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವ ಯತ್ನವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಎಎನ್‌ಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

'ನಾನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್‌ ಆಗಿ ನಿರ್ದೋಷಿಯೆಂದು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಳೆದ 50 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಲು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮೆಹುಲ್‌ ಚೋಕ್ಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

I'm back home but this torture has left permanent scars on my psychology & physically rather than permanent scars on my soul. I couldn’t imagine after closing all my business&seizing all my properties, kidnapping attempt would be made on me by Indian Agencies:Mehul Choksi to ANI pic.twitter.com/sEtACfRCfQ

Many times, I told agencies to visit here (Antigua) to interrogate me as due to health issues I was not able to travel anymore. I was always available for co-operation with the agency but this inhuman kidnapping was never expected by me: Fugitive diamantaire Mehul Choksi to ANI

