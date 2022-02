ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆ

ಜೆಡ್ಡಾ: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಯೋಗ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶನಿವಾರದಂದು ಜೆಡ್ಡಾದ ಕಿಂಗ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಟಿಯ ಜುಮಾನ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಯೋಗ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಮಿತಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಯೋಗ ಸಮಿತಿ (ಸೌದಿ ಯೋಗ ಫೆಡರೇಷನ್) ಯೋಗ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.

ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕಿ ನೌಫ್ ಅಲ್ ಮಾರ್ವಾಯಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದು, ಯೋಗ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಜನರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Arab News: Saudi Arabia’s first yoga festival offers mindfulness and meditation. JEDDAH: More than 1,000 people from across Saudi Arabia flocked to Juman Park in King Abdullah Economic City on Saturday to take part in the country's first yoga festival. https://t.co/sGMAE4a1fV 🤸🏻‍♂️ pic.twitter.com/cxYPfONQch

— Nouf Almarwaai نوف المروعي 🇸🇦 (@NoufMarwaai) January 30, 2022