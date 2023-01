ಪಾಕ್‌ ನೈತಿಕವಾಗಿ ಅಧಃಪತನವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ದುಃಖಕರ: ನಟಿ ಸಜಲ್ ಅಲಿ

ಇಸ್ಲಾಮಾಮಾದ್‌: ನಮ್ಮ ದೇಶವು ನೈತಿಕವಾಗಿ ಅಧಃಪತನದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವದು ದುರದುಷ್ಟಕರ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಟಿ ಸಜಲ್‌ ಅಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಯುಟ್ಯೂಬರ್‌ ಆಗಿರುವ ಆದಿಲ್‌ ರಾಜಾ ಅವರು ‘ನಟಿಯರನ್ನು ದೇಶದ ಪ್ರಬಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 'ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್' ಆಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿವೆ‘ ಎಂದು ವಿಡಿಯೊ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.

ಆದಿಲ್‌ ರಾಜಾ ಅವರು 'ಸೋಲ್ಜರ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ 3 ಲಕ್ಷ ಚಂದಾದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಡಿಯೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು ಕೆಲವು ನಟಿಯರನ್ನು ದೇಶದ ಪ್ರಬಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 'ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್' ಆಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಟಿಯರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದೇ ಅವರು 'ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್'ಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲ ನಟಿಯರ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ನಟಿ ಸಜಲ್‌ ಅಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಿವೃತ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದಿಲ್‌ ರಾಜಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಟ್ರೋಲಿಗರಿಗೆ ನಟಿ ಸಜಲ್‌ ಅಲಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮೂಲಕ ಖಡಕ್‌ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು ‘ನಮ್ಮ ದೇಶವು ನೈತಿಕವಾಗಿ ಅಧಃಪತನದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ದುರದುಷ್ಟಕರ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಚಾರಿತ್ರ್ಯಹರಣದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿರುವುದು ಪಾಪದ ಕೆಲಸ‘ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

It is very sad that our country is becoming morally debased and ugly; character assassination is the worst form of humanity and sin.

