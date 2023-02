ಸೈಪ್ರಸ್‌ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಿಕೋಸ್ ಆಯ್ಕೆ: ಮೋದಿ ಅಭಿನಂದನೆ

ನಿಕೋಸಿಯಾ: ‘ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್’ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪುಟ್ಟ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೈಪ್ರಸ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಿಕೋಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಡುಲಿಡೆಸ್ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ರೆಸ್ ಮಾವ್ರೊಯಾನಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ನಿಕೋಸ್ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಇವರು ಶೇ 51.9 ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

Congratulations to H. E. Nikos @Christodulides for being elected the President of Cyprus. I look forward to working closely with him to enhance India-Cyprus ties.

— Narendra Modi (@narendramodi) February 13, 2023