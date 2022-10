ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದೇಶಭಕ್ತ: ಮಾಸ್ಕೊದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ ಪುಟಿನ್‌

ಮಾಸ್ಕೊ( ರಷ್ಯಾ): ಮಾಸ್ಕೊ ಮೂಲದ ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿಯಾದ 'ವಾಲ್ಡೈ' ಚರ್ಚಾ ಕ್ಲಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ವಾರ್ಷಿಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿರುವ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್‌ ಪುಟಿನ್‌, ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

‘ಮೋದಿ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿವೆ, ಅವರು ದೇಶಭಕ್ತ’ ಎಂದು ಪುಟಿನ್‌ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.

A lot has been done under leadership of PM Modi. He is a patriot of his country. His idea of 'Make in India' matters both economic wise and in ethics. Future belongs to India, it can be proud of the fact that it's largest democracy in the world: Russian President Vladimir Putin pic.twitter.com/kwNSNjhWnL

— ANI (@ANI) October 27, 2022