ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು 66,224 ಯುವಕರು ವಿದೇಶದಿಂದ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ: ಉಕ್ರೇನ್

ಕೀವ್‌: ರಷ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು 66,224 ಉಕ್ರೇನ್‌ ಮೂಲದ ಯುವಕರು ವಿದೇಶದಿಂದ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಒಲೆಕ್ಸಿ ರೆಜ್ನಿಕೋವ್ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಶನಿವಾರ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ‘ತಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು 66,224 ಉಕ್ರೇನ್‌ ಮೂಲದ ಯುವಕರು ವಿದೇಶದಿಂದ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ರೆಜ್ನಿಕೋವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನೊ-ಫ್ಲೈ ಜೋನ್' ಮನವಿ ತಿರಸ್ಕಾರ; ನ್ಯಾಟೊ ನಿಲುವು ಖಂಡಿಸಿದ ಝೆಲೆನ್‌ಸ್ಕಿ

ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲಿನ ರಷ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಗರಿಕರ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಉಕ್ರೇನ್‌ನಿಂದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಬಳಿಕ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾನವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.

66224. That's how many men returned from abroad at this moment to defend their Country from the horde. These are 12 more combat and motivated brigades 🇺🇦! Ukrainians, we are invincible! #FightLikeUkrainian

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 5, 2022