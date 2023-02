ಅಮೆರಿಕ | ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಕಾನೂನು ಹಿಂದೂ ಫೋಬಿಯಾದ ಸಂಕೇತ: ಸೆನೆಟರ್

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕುವ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಸಿಯಾಟಲ್‌ನ ನಗರಸಭೆಯ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ‌ಭಾರತ ಮೂಲದ ಸೆನೆಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದೂ ಫೋಬಿಯಾದ ನಿದರ್ಶನ ಎಂದು ಅವರು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ಸಿಯಾಟಲ್‌ ನಗರಸಭೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಕಾನೂನನ್ನು ನಾನು ಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಈಗ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ‘ ಎಂದು ಒಹಿಯೋದ ಮೊದಲ ಹಿಂದೂ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಸಂಜಾತ ಸೆನೆಟರ್‌ ನೀರಜ್‌ ಆ್ಯಂಟನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

TODAY: As the 1st Hindu & Indian State Senator in Ohio history & the youngest Hindu & Indian elected official in the nation, I am strongly condemning the anti-Hindu ordinance passed by @SeattleCouncil last night. This ordinance is Hinduphobic & is a travesty for all Hindus. READ: pic.twitter.com/nLkMobGptV

