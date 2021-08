ಕಾಬೂಲ್‌: ಆತ್ಮಾಹುತಿ ದಾಳಿಕೋರನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ವಾಯು ದಾಳಿ

ಕಾಬೂಲ್‌: ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದ ಕಾಬೂಲ್‌ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಬಾಂಬ್‌ ದಾಳಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ತಪ್ಪಿಸಿವೆ. ಆತ್ಮಾಹುತಿ ದಾಳಿಕೋರನನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಭಾನುವಾರ ವಾಯು ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಬೂಲ್‌ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಎರಡು ರಾಕೆಟ್‌ ದಾಳಿ ನಡೆದಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಸುದ್ದಿ ಹೊರ ಬಂದಿದೆ. ಮನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ರಾಕೆಟ್‌ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಮಗುವೊಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ದಾಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸಂಘನೆಯು ದಾಳಿಯ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ.

ವಾಹನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಾಹುತಿ ದಾಳಿಕೋರ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆಗಳು ವಾಯು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಎಪಿ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

US airstrike targeted a suicide bomber in a vehicle who wanted to attack the Kabul international airport, reports The Associated Press quoting a Taliban spokesman

