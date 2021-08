ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಬೇಡ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಕಾಬೂಲ್: ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಮಾನವೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಸೇನಾ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

‘ಅವರು (ಭಾರತ) ಸೇನೆಯಾಗಿ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೇನಾ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆಫ್ಗನ್ ಜನರಿಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅವರ ನೆರವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಿದೆ’ ಎಂದು ತಾಲಿಬಾನ್‌ನ ಕತಾರ್ ಮೂಲದ ವಕ್ತಾರ ಸುಹೈಲ್ ಶಹೀನ್ ‘ಎಎನ್‌ಐ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.

If they (India) come to Afghanistan militarily & have their presence, I think that will not be good for them. They've seen the fate of military presence in Afghanistan of other countries, so it is an open book for them: Taliban Spokesperson Muhammed Suhail Shaheen to ANI pic.twitter.com/zIw8vrxHED

