ಮಾಸ್ಕೊ: ಉಕ್ರೇನ್ ಜನರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ವಿಮಾನವೊಂದನ್ನು ಅಪಹರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಪರಿಚಿತರು ವಿಮಾನವನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದು, ಇರಾನ್‌ನತ್ತ ಸಂಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಉಪ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಯೆವ್‌ಗ್ನೆನಿ ಯೆನಿನ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ‘ಟಿಎಎಸ್‌ಎಸ್‌’ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ‘ಎಎನ್‌ಐ’ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

A Ukrainian plane that arrived in Afghanistan to evacuate Ukrainians has been hijacked by unidentified people who flew it into Iran, Ukraine’s Deputy Foreign Minister Yevgeny Yenin says: Russian News Agency TASS pic.twitter.com/imHpp5bK6G

— ANI (@ANI) August 24, 2021