ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ: ಯುನೆಸ್ಕೊ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಭಾರತ ಮರು ಆಯ್ಕೆ

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ(ಯುನೆಸ್ಕೊ) ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಡೆದ ಮರುಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಭಾರತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, 2021–25ರ ಅವಧಿಗೂ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.

'ಭಾರತವು 164 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಯುನೆಸ್ಕೊದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 2021–25ರ ಅವಧಿಗೆ ಮರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಯುನೆಸ್ಕೊಗೆ ಭಾರತದ ಖಾಯಂ ನಿಯೋಗದ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಬುಧವಾರ ಯುನೆಸ್ಕೊ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಆರನೇ ಗುಂಪಿನ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಜಪಾನ್‌, ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಕುಕ್‌ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ಚೀನಾ ಸಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.

India gets reelected to the Executive Board of UNESCO with 164 votes for the term 2021-25 !@VishalVSharma7 @MEAIndia @EduMinOfIndia @narendramodi @PMOIndia @MinOfCultureGoI @DrSJaishankar @dpradhanbjp pic.twitter.com/XDyscqIAC7

— India at UNESCO (@IndiaatUNESCO) November 17, 2021