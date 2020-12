ಅಮೆರಿಕವು ನಾಲ್ಕು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ: ಜೋ ಬಿಡೆನ್‌

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿರುವ ಜೋ ಬಿಡೆನ್‌ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, 'ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕೂ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ತಂಡವು ಶ್ರಮಿಸಲಿದೆ' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಕೋವಿಡ್‌-19, ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಮತ್ತು ಜನಾಂಗೀಯ ತಾರತಮ್ಯ- ಈ ನಾಲ್ಕು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜನವರಿ ಬಂದ ನಂತರ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂಡ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ಶಮನಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಬಿಡೆನ್‌ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

From COVID-19 and the economy to climate change and racial justice — our nation is facing four historic crises at once. And come January, there will be no time to waste. That’s why my team and I are hard at work preparing to take action on day one.

