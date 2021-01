ಮುಂಬೈ ದಾಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಲಖ್ವಿಯ ಬಂಧನ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ: ಅಮೆರಿಕ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ಮುಂಬೈ ದಾಳಿಯ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಲಷ್ಕರ್‌ ಎ–ತಯಬಾದ (ಎಲ್‌ಇಟಿ) ಆಪರೇಷನ್‌ ಕಮಾಂಡರ್‌ ಝಕಿ ಉರ್‌– ರೆಹಮಾನ್‌ ಲಖ್ವಿಯ ಬಂಧನವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ನೀಡದಂತೆ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿದೆ.

ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ನೀಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಲಖ್ವಿಯನ್ನು ಶನಿವಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂಬೈ ದಾಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ, ನಿಷೇಧಿತ ಉಗ್ರ ಲಖ್ವಿ, 2015ರಿಂದ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದು ಹೊರಗಿದ್ದ. ಆತನನ್ನು ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ಇಲಾಖೆಯು (ಸಿಟಿಡಿ) ಶನಿವಾರ ಬಂಧಿಸಿದೆ.

(2/2) We will follow his prosecution & sentencing closely & urge that he be held accountable for his involvement in the Mumbai attacks.

