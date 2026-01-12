ಸೋಮವಾರ, 12 ಜನವರಿ 2026
Golden Globes: ರೆಡ್‌ ಕಾರ್ಪೆಟ್‌ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಸೆಳೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ–ನಿಕ್ ದಂಪತಿ

Published : 12 ಜನವರಿ 2026, 6:26 IST
Last Updated : 12 ಜನವರಿ 2026, 6:26 IST
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಪತಿ ಜೋನಾಸ್ ಜತೆ ರೆಡ್‌ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್‌ ಆಗಿ ವಾಕಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: @IIFA

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸ್ಟ್ರಾಪ್‌ಲೆಸ್ ನೇವಿ-ಬ್ಲೂ ಬಣ್ಣದ ‌ಗೌನ್ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ವಜ್ರದ ನೆಕ್ಲೇಸ್, ಉಂಗುರ ಮತ್ತು ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಎಕ್ಸ್

2026ರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್‌ನ ಬೆವರ್ಲಿ ಹಿಲ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: @noScrubs96

ಪತಿ ನಿಕ್‌ರ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸೂಟ್‌ಗೆ ಒಪ್ಪುವಂತಹ ನೇವಿ ಬ್ಲೂ ಬಣ್ಣದ ಗೌನ್‌ ಧರಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್‌ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: @IIFA

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನದ ವೇಳೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಗರ್ಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಪಿಂಕ್‌ನ ಲಿಸಾ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಪಾಪ್ ತಾರೆ ಲಾಲಿಸಾ ಮನೋಬಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಚಿತ್ರ: ಎಕ್ಸ್

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಿಂದ ದೂರವುಳಿದಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಈಗ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎಸ್. ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ‘ವಾರಾಣಸಿ’ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: ಎಕ್ಸ್‌

