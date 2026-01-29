ಗುರುವಾರ, 29 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homehoroscopepanchanga
ADVERTISEMENT

ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಗುರುವಾರ, 29 ಜನವರಿ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 29 ಜನವರಿ 2026, 0:20 IST
Last Updated : 29 ಜನವರಿ 2026, 0:20 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಗುರುವಾರ, 29 ಜನವರಿ 2026
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
07-01
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-26
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01-30 - 03-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ29 ಜನವರಿ 2026 ಗುರುವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರರೋಹಿಣಿ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಶಿಶಿರ
  • ಮಾಸಮಕರ
Panchanga
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT