ಸೋಮವಾರ, 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಅರಾವಳಿ ವಿವಾದ | ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಕೊಂಡ 'ಸುಪ್ರೀಂ': ವಿಚಾರಣೆ ಇಂದು

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

‘ಅರಾವಳಿ’ ನಾಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಡ’

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:‘ಅರಾವಳಿ’ ನಾಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಡ’
‘ಅರಾವಳಿ’ ನಾಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಡ’
Supreme CourtAravalli Hills

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT