ಶನಿವಾರ, 15 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

Bihar Result 2025 | ಮಹಿಳೆಯರ ಬೆಂಬಲ: ನಿತೀಶ್‌ಗೆ ಬಿ‘ಹಾರ’; ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:28 IST
Last Updated : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:28 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬಿಹಾರ: NDA ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಂಡ ಜಯ; 'ನಿಮೋ' ಸುನಾಮಿ – ಮಹಾಮೈತ್ರಿ ಧೂಳೀಪಟ 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಹಾರ: NDA ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಂಡ ಜಯ; 'ನಿಮೋ' ಸುನಾಮಿ – ಮಹಾಮೈತ್ರಿ ಧೂಳೀಪಟ 
ಬಿಹಾರ: NDA ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಂಡ ಜಯ; 'ನಿಮೋ' ಸುನಾಮಿ – ಮಹಾಮೈತ್ರಿ ಧೂಳೀಪಟ 
Nitish KumarBihar Assembly ElectionsBihar Election Results

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT