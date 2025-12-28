<p><strong>ವಿಜಯವಾಡ</strong>: ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೋಡಿ ಶಿಖಾ ಗೌತಮ್ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಭಟ್ ಕೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಮಹಿಳೆಯರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.</p><p>ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಖಾ– ಅಶ್ವಿನಿ ಜೋಡಿಯು 21-11, 21-15ರಿಂದ ವೆನ್ನಲಾ ಕೆ. ಮತ್ತು ರಿಷಿಕಾ ಯು. ಜೋಡಿಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿತು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿ ಮಿಶ್ರಾ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಚರಿಷ್ಮಾ ತಮಿರಿ ಮತ್ತು ತನ್ವಿ ಪಾತ್ರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುವರು. ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿತ್ವಿಕ್ ಸಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ಭರತ್ ರಾಘವ್<br>ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವರು.</p>