ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ? ಮೋದಿ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಟ್ವೀಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ರಮ್ಯಾ ಟಾಂಗ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತವೆ- ಆಕೆ ಕುರೂಪಿ, ಕೋಪಿಷ್ಠೆ, ಪೆದ್ದು, ಆಕೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವವಳು, ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ, ಆಕೆಯ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯವಾದ ಟ್ಯಾಟೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಆಕೆಯ ಕೆಟ್ಟ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮತ್ತು ಅವರು ಅರ್ಬನ್ ನಕ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ- ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ, ಲೇಖಕಿಯರು, ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಿಳೆಯರ ಫೋಟೊ ಕೊಲಾಜ್‍ವೊಂದನ್ನು ಮೋದಿ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Signs that show she might be a feminist.

1- She is ugIy.

2. She is rude.

3. She is dumb.

4. She smoke cigarette

5. She have bad sense of humor

6. She have irrelevant tattoos on their body

& common sign among them

7. have bad hair cut

8. They are #UrbanNaxals@Shehla_Rashid pic.twitter.com/dB1aICvu89

— Raj Aanand (@rajanandbjp) September 13, 2018