ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯಿಂದ ನಲುಗಿದ್ದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲರವ

ರ್. ಮಂಜುನಾಥ್
Published : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್‌ನ ಜನರ ಬದುಕು ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಆತಂಕದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭರವಸೆ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತದ ಝಲಕ್‌
ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತದ ಝಲಕ್‌
ಜಿಬಿಎ ಸಂಘದಿಂದ ಕ‌ರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ 
ಜಿಬಿಎ ಸಂಘದಿಂದ ಕ‌ರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ 
