<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ರಫ್ತು ಮೌಲ್ಯವು ₹76 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ದಾಟಲಿದೆ ಎಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ (ಜಿಟಿಆರ್ಐ) ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಮೌಲ್ಯವು ₹74 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ ಸರಕುಗಳ ರಫ್ತು ₹39.31 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಸೇವೆಗಳ ರಫ್ತು ಮೌಲ್ಯವು ₹34.73 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿತ್ತು. ಈ ರಫ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 3ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>'2026ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ರಫ್ತು ವಲಯವು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಂದಗತಿ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳವು ದೇಶದ ರಫ್ತು ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ' ಎಂದು ಜಿಟಿಆರ್ಐ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಜಯ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಆದರೆ, ಸೇವೆಗಳ ರಫ್ತು ₹35.88 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ದಾಟಬಹುದು. ಅದು ಒಟ್ಟು ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ₹76 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>