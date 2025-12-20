ಬೆಚ್ಚನೆ ಉಡುಪು, ಬಿಸಿ ಪಾನಿಯತ್ತ ಜನರ ಮೊರೆ 

<p><strong>ಹೊಸಕೋಟೆ</strong>: ಬಕುಂಗ್ ಚಂಡಮಾರುತ ಪರಿಣಾಮ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏರಳಿತವಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಲವಡೆ ತಾಪಮಾನ 22 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ 13 ಡಿಗ್ರಿಯಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ಗಂಟೆಯಾದರೂ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಲು ರಸ್ತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜು ಹೋಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ನೌಕರರು, ಪಶುಪಾಲಕರು ಚಳಿಯಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಾರಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. </p>.<p><strong>ಚಳಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ ಜ್ವರ ಭೀತಿ: </strong>ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಳಿ ಇದೆ. ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚನೆ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚರ್ಮ, ಶೀತ, ಜ್ವರ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತುತ್ತಾಗುತ್ತರೋ ಎಂಬ ಅಂತಕ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಪರದಾಟ: </strong>ನಗರದ ನರಸಾಪುರ, ಚೊಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಪಿಲಗುಂಪ, ಮಾಲೂರು, ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮೊದಲಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಹಿಂಜರಿಕೆ: ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ, </strong>ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಪೀಡಿತರು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. </p>.<p><strong>ಬೆಳೆಗೂ ತಟ್ಟಿದ ಚಳಿ ಕಾವು: </strong>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 10,250 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯು ಬಹುತೇಕ ಕಟಾವುಗೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಮಾತ್ರ ಕಟಾವು ಯಂತ್ರ ಸಿಗದೆ ರೈತರು ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಳಿಯ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ರಾಗಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಇದ್ದಾರೆ. </p>.<p><strong>ವಾಹನ ಸವಾರರ ಪರದಾಟ: </strong>ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಮಂಜಿನಿಂದಾಗಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೂಡ ಚಳಿಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಚಳಿ ಹೊಡತದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. </p>.<div><blockquote>ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಅಲೆಮಾರಿಗಳು ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆಟೊ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಉಡುಪನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಬೇಕು. </blockquote><span class="attribution">– ವೆಂಕಟರಾಜು, ಸಿಐಟಿಯು ಮುಖಂಡ</span></div>.<div><blockquote>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೂವು ಅನ್ನು ಮಂಡಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ವಿಪರೀತ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಂಡಿಗೆ ಬೇಗ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. </blockquote><span class="attribution">– ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಗುಲಾಬಿ ಹೂವು ಬೆಳೆಗಾರ ಗಿದ್ದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ</span></div>.<div><blockquote>ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಿಂದ ಚಳಿ ಮತ್ತು ಮಂಜಿನಿಂದ ಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಟಿ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ವ್ಯಾಪಾರನೇ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. </blockquote><span class="attribution">– ನಾಗರಾಜ್, ಕಾಫಿ. ಟೀ ವ್ಯಾಪಾರಿ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>