ಗುರುವಾರ, 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
3 ದಶಕ ಕಳೆದರೂ ಈಡೇರದ ಬೇಡಿಕೆ: ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡಗಳೇ ಗತಿ!

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಸ್. ಚಿನಕೇಕರ
Published : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:57 IST
Last Updated : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:57 IST
- ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಬ್ಬೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಗೋಂಧಳಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ
- ಕಬ್ಬೂರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಯ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ದಾಸ್ತಾನು ಕೋಣೆ.
ಕಬ್ಬೂರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪಂಗಡದ ಜನರು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವಿದ್ದರೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿಲ್ಲ
–ನಾಮದೇವ ಹಿರೇಕೋಡಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ
ಕಬ್ಬೂರಿನ ಏಳು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಿವೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
–ಸಂತೋಷ ಕಾಂಬಳೆ ಸಿಡಿಪಿಒ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
BelagavichikkodiAnganwadi

