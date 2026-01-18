ಭಾನುವಾರ, 18 ಜನವರಿ 2026
ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟುವ ‘ನಮ್ಮೊಳಗೊಬ್ಬ ಗಾಂಧಿ’

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದ ಕತೆಯನ್ನು ಸಮಕಾಲೀನ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ತೂಗುವ ರಂಗ ಪ್ರಯೋಗ
ಸಂತೋಷ ಈ.ಚಿನಗುಡಿ
ಸಂತೋಷ ಈ.ಚಿನಗುಡಿ
Published : 18 ಜನವರಿ 2026, 3:18 IST
Last Updated : 18 ಜನವರಿ 2026, 3:18 IST
ಡಿ.ಎಸ್.ಚೌಗಲೆ
ಡಿ.ಎಸ್.ಚೌಗಲೆ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಅಧಿವೇಶನದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ‘ಗಾಂಧಿ ಭಾರತ’ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಅನುದಾನವನ್ನು ಈ ರಂಗಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಬಹುದು
ಡಿ.ಎಸ್.ಚೌಗಲೆ ನಾಟಕಕಾರ
Belagavi

