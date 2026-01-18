ಭಾನುವಾರ, 18 ಜನವರಿ 2026
ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆ: ಜಾಲಿ ವನವಾದ ಉದ್ಯಾನ

ನಾಗರಾಜ ಗೊರೇಬಾಳ
Published : 18 ಜನವರಿ 2026, 5:15 IST
Last Updated : 18 ಜನವರಿ 2026, 5:15 IST
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾದ ಜಲದುರ್ಗ ಕೋಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕೋಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಇರುವ ಕಾಳಜಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ
ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ನಾಗರಾಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಲಿಂಗಸುಗೂರು
Raichuru

