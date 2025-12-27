ಶನಿವಾರ, 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೆತುವೆ: ಆಲಮಟ್ಟಿ- ನಿಡಗುಂದಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೋಳೇಕರ
Published : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:47 IST
Last Updated : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:47 IST
ಹಳೆ ಸೇತುವೆ 1980ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈಗ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ರೈಲ್ವೆ ದ್ವಿಪಥ ಹಳಿ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ
ಯಲಗೂರದಪ್ಪ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹುಂಡೇಕಾರ, ಆಲಮಟ್ಟಿ ನಿವಾಸಿ
ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಾಗಿರುವ ಆಲಮಟ್ಟಿ- ನಿಡಗುಂದಿ ರಸ್ತೆ
ನೆನಪಾಗಲಿರುವ ಹಳೆ ಸೇತುವೆ
