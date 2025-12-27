ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೆತುವೆ: ಆಲಮಟ್ಟಿ- ನಿಡಗುಂದಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ

<p><strong>ಆಲಮಟ್ಟಿ</strong>: ಆಲಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಂ ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ನಿಡಗುಂದಿ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ (ಮರಿಮಟ್ಟಿಯ ಹನುಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಯ) ಪಕ್ಕ ಮತ್ತೊಂದು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈಗಿರುವ ಹಳೆ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಲಮಟ್ಟಿ- ಸೀತಿಮನಿ ಮಧ್ಯೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮೊದಲಿದ್ದ ಹಳೆ ರೈಲ್ವೆ ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯ ರೀತಿ ಹೊಸ ನೂತನ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 1976 ರಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಆಗ ಆಲಮಟ್ಟಿ- ನಿಡಗುಂದಿ ಮಧ್ಯೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ತೊಡಕಾದಾಗ, ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಾಗಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ 1980ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ ಗದಗ- ಹುಟಗಿ ದ್ವಿಪಥ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಈ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಸೆಸೇತುವೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಒಡೆದು ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ತೊಡಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಿರುವ ಸೇತುವೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 60 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಮತ್ತೊಂದು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಗಡುವು:</strong> 60 ಅಡಿ ಉದ್ದ 27 ಅಡಿ ಅಗಲದ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಹಳೆ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ನೀರಿನ ಪೈಪಲೈನ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಲಮಟ್ಟಿ- ನಿಡಗುಂದಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಡಗುಂದಿಗೆ ಹೋಗಲು ಜನ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸುತ್ತಿ ಹೋಗಬೇಕಿದೆ. ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆಯೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು, ಹಳೆ ಸೇತುವೆ ಒಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಎಸ್ಐಎಸ್ಎಫ್ ಪೊಲೀಸರು ವಾಹನ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಇರುವ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೂಡಾ ಒಡೆದು ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಬೃಹತ್ ಯಂತ್ರಗಳು ಬಂದಿವೆ.</p>.<div><blockquote>ಹಳೆ ಸೇತುವೆ 1980ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈಗ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ರೈಲ್ವೆ ದ್ವಿಪಥ ಹಳಿ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ </blockquote><span class="attribution">ಯಲಗೂರದಪ್ಪ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹುಂಡೇಕಾರ, ಆಲಮಟ್ಟಿ ನಿವಾಸಿ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>