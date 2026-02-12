ಗುರುವಾರ, 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ವಡಗೇರಾ: ಧೂಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಜನ ಹೈರಾಣ, ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ

ವಾಟ್ಕರ್ ನಾಮದೇವ
Published : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:14 IST
Last Updated : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:14 IST
ಧೂಳಿನಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತೊಂದರೆ ಡಸ್ಟ ಅಲರ್ಜಿ ನೆಗಡಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
–ರಮೇಶ ಗುತ್ತೇದಾರ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದಿನಾಲೂ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಒರೆಸಿ ಇಡುವುದರಲ್ಲಿಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತದೆ
–ಸುನಿಲ್, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ
Yadgir

