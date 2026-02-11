ಬುಧವಾರ, 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹೊತ್ತು ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿದ ಭಗೀರಥ: ಮೋಸಂಬಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು

ಸುರಪುರದ ತಿಪ್ಪನಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಮಲ್ಲಣ್ಣ 
ಅಶೋಕ ಸಾಲವಾಡಗಿ
Published : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:05 IST
Last Updated : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:05 IST
ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಮೋಸಂಬಿ
ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಮೋಸಂಬಿ ಬೆಳೆದು ಇತರ ರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಧನದಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು
ಸಂತೋಶ ಶೇಷುಲು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಮೋಸಂಬಿ ಕೃಷಿ ಲಾಭದಾಯಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಫಸಲು ಆರಂಭಿವಾಗುತ್ತದೆ. 30 ವರ್ಷ ಗಿಡದ ಬಾಳಿಕೆ
ಹಣಮಂತ ತಮಿನೇನಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ
