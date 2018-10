ಮುಂಬೈ: ಸೋನಂ ಕೆ. ಅಹುಜಾ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಶನಿವಾರ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಿಂದ ಹೊರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿರುವ ನಟಿ, ‘ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಿಂದ ಹೋರಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಬಹಳ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದುದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

I’m going off twitter for a while. It’s just too negative. Peace and love to all !

