ಬುಧವಾರ, 14 ಜನವರಿ 2026
ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ: 15 ಜನವರಿ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 14 ಜನವರಿ 2026, 22:57 IST
Last Updated : 14 ಜನವರಿ 2026, 22:57 IST
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
07:01
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06:19
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:30 ರಿಂದ 03-00
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರಗುರುವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಜ್ಯೇಷ್ಠ
  • ಸಂವತ್ಸರಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಹೇಮಂತ
  • ಮಾಸಮಕರ
Panchanga
