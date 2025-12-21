ಭಾನುವಾರ, 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಒಳನೋಟ: ಹಾವೇರಿಯ ಬೀಜ ಕ್ರಾಂತಿ
ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
Published 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ರೈತರಿಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೈಬ್ರೀಡ್ ಬೀಜ ಉತ್ಪಾದನೆ l ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಾದ ಸ್ಥಳೀಯರು l ಚಿಗುರಿದ ಆರ್ಥಿಕತೆ
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕಬಾಸೂರು ಬಳಿ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆಗೆಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ರೈತ ನಾಗರಾಜ ಕೊಪ್ಪದ ಅವರು ಒಂದೆಡೆ ರಾಶಿ ಹಾಕಿದರು

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕದರಮಂಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ರೈತ ಶಂಭು ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ಪ್ಲಾಟ್‌ನ ಎದುರು ಒಣಗಲು ಹಾಕಿರುವ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ / ಮಾಲತೇಶ ಇಚ್ಚಂಗಿ

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕದರಮಂಡಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಭು ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ಪ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆಯ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವರೈತ

– ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ / ಮಾಲತೇಶ ಇಚ್ಚಂಗಿ

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜೋಯಿಸರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಸಸಿಗಳು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಹೂವನ್ನು ಯುವ ರೈತ ನಾಗರಾಜ ಮ್ಯಾಗೇರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು

– ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ / ಮಾಲತೇಶ ಇಚ್ಚಂಗಿ

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಕೃಷಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಹೊಸಬರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಬೆಳೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಬೀಜ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಬಿ.ಎಚ್. ಜಂಬೂರು, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ, ಅಶೋಕ ಸೀಡ್ಸ್ ಕಂಪನಿ
