ಬುಧವಾರ, 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿಯಲು ಬಾರದವರೆಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಬಾರದು: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್

ಪಿಟಿಐ
Published : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:35 IST
Last Updated : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:35 IST
Cricketsupreem court

