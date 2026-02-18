ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಬುಧವಾರ, 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026

ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಸೋಮಯಾಜಿ, ಕಮ್ಮರಡಿ
Published : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 22:40 IST
Last Updated : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 22:40 IST
ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ: ಬುಧವಾರ, 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಸೂರ್ಯೋದಯ:
06-56
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:
06-33
ರಾಹು ಕಾಲ:
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-00 - 01-30
ಗುಳಿ ಕಾಲ:
  • ವಾರ18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026 ಬುಧವಾರ
  • ನಕ್ಷತ್ರಶತಭಿಷ
  • ಸಂವತ್ಸರವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
  • ಆಯನಉತ್ತರಾಯಣ
  • ಋತುಶಿಶಿರ
  • ಮಾಸಕುಂಭ
Panchanga
