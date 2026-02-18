ಐರೀ ಅರ್ಧಶತಕ; ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್‌

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ದೀಪೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಐರೀ ಅವರ ಮಿಂಚಿನ ಅರ್ಧಶತಕದ ಬಲದಿಂದ ನೇಪಾಳ ತಂಡವು ಸಿ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ಅದರೊಂದಿಗೆ, 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.</p>.<p>ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ನೇಪಾಳ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇಳಿದ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಮೈಕೆಲ್ ಜೋನ್ಸ್ (71; 45ಎ, 4x8, 6x3) ಹಾಗೂ ಜಾರ್ಜ್ ಮುನ್ಸೆ (27, 29ಎ) ಉತ್ತಮ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 80 ರನ್ ಪೇರಿಸಿತು.</p>.<p>ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬ್ರಾಂಡನ್ ಮೆಕ್ಮುಲ್ಲೆನ್ (25) ಉಪಯುಕ್ತ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 170 ರನ್ಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಿತು. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಂಪಾಲ್ ಕಮಿ (25ಕ್ಕೆ3) ಹಾಗೂ ನಂದನ್ ಯಾದವ್ (34ಕ್ಕೆ2) ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ನೇಪಾಳ ತಂಡದ ಕುಶಾಲ್ ಭುರ್ತೆಲ್ (43; 35ಎ) ಹಾಗೂ ಆಸೀಫ್ ಶೇಕ್ (33; 27ಎ) ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 9.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 74 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಐರೀ ಅವರು 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 50 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗುರಿಮುಟ್ಟಿಸಿದರು. ಅವರ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಇದ್ದವು. ಅವರಿಗೆ, ಗುಲ್ಶನ್ ಝಾ (ಔಟಾಗದೇ 24; 17ಎ) ಜೊತೆ ನೀಡಿದರು. ನೇಪಾಳ ತಂಡವು 19.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 171 ರನ್ ಗಳಿಸಿ, ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮುಗಿಸಿತು.</p>.<p>ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಸೂಪರ್ 8ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಪಂದ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆರಡು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಸೂಪರ್ 8ಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿವೆ.</p>.<p>ನೇಪಾಳ ತಂಡವು 2014ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತ್ತು. </p>.<p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್: 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 170 (ಜಾರ್ಜ್ ಮುನ್ಸೆ 27, ಮೈಕೆಲ್ ಜೋನ್ಸ್ 71, ಬ್ರಾಂಡನ್ ಮೆಕ್ಮುಲ್ಲೆನ್ 25; ಸೋಂಪಾಲ್ ಕಮಿ 25ಕ್ಕೆ3, ನಂದನ್ ಯಾದವ್ 34ಕ್ಕೆ2) ನೇಪಾಳ: 19.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 171 (ಕುಶಾಲ್ ಭುರ್ತೆಲ್ 43, ಆಸೀಫ್ ಶೇಕ್ 33, ದೀಪೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಐರೀ ಔಟಾಗದೇ 50; ಮೈಕೆಲ್ ಲೀಸ್ಕ್ 30ಕ್ಕೆ3). ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರ: ದೀಪೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಐರೀ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>